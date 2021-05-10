 

Цены на нефть начали расти после кибератаки на трубопровод в США

10.05.2021, 16:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К моменту публикации новости стоимость североморской Brent выросла на 0,88%. 

Нефть WTI, которую добывают в Техасе, тоже растет в цене, она сейчас торгуется на уровне $65,41 (+0,79%).

Контекст:

Цена на нефть начала расти после кибератаки на крупнейший в США трубопровод Colonial Pipeline.

Из-за кибератаки трубопровод, который транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США, вышел из строя.

В 18 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации, при котором временно снимаются ограничения на перевозки топлива, это позволит транспортировать его автоцистернами. 

В кибератаке подозревают, по данным СМИ, группировку DarkSide, которую связывают с РФ. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / Экс-главком НАТО – только неуверенность в реакции США удерживает Китай от захвата Тайваня

16.03 / 15 марта на Донбассе боевики 10 раз нарушили перемирие – штаб ООС

12.03 / В Росстандарте рассказали б обмане автомобилистов на АЗС

06.09 / Washington Post – экс-адвокат Трампа объяснил, почему тот восхищается Путиным

30.09 / “Ты заткнешься?” На первых дебатах Байден несколько раз сказал Трампу помолчать. Видео

13.08 / Байден упрекнул Трампа в нытье

05.09 / В Минсельхозе отреагировали на повышение цен на овсянку

30.11 / Арахамия о госбюджете: Если бы не было коронавируса, можно было бы придумать квантовый скачок

26.02 / В Херсоне развернули баннер “Путин – х…ло” и повесили чучело Путина

12.10 / Свергнутый Бакиев сравнил протесты в Киргизии и Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика