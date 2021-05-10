Цены на нефть начали расти после кибератаки на трубопровод в США
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К моменту публикации новости стоимость североморской Brent выросла на 0,88%.
Нефть WTI, которую добывают в Техасе, тоже растет в цене, она сейчас торгуется на уровне $65,41 (+0,79%).
Контекст:
Цена на нефть начала расти после кибератаки на крупнейший в США трубопровод Colonial Pipeline.
Из-за кибератаки трубопровод, который транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США, вышел из строя.
В 18 штатах объявили режим чрезвычайной ситуации, при котором временно снимаются ограничения на перевозки топлива, это позволит транспортировать его автоцистернами.
В кибератаке подозревают, по данным СМИ, группировку DarkSide, которую связывают с РФ.
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