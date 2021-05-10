Tarabarova впервые показала лицо семимесячной дочери

Певица отметила, что для нее материнство – это одновременно удивительное и сложное состояние. На последнем из обнародованных снимков к певице присоединился ее сын Иван.

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Ранее певица не показывала лицо ребенка, публикуя фото дочери, на которых она была запечатлена со спины.

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Публикация от @tarabarova

Контекст:

В 2008 году Tarabarova (Светлана Тарабарова) стала участницей “Фабрики звезд 2” на “Новом канале”, заняв второе место. После окончания проекта выступала в составе украинской группы Real O под псевдонимом Алиса Тарабарова, продюсером которой была певица Наталья Могилевская. В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру.

Артистка замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Пара поженилась осенью 2016 года после трех лет отношений. Супруг старше певицы на 15 лет.

Пара воспитывает сына Ивана (2018) и дочь Марию, которая родилась 23 сентября 2020 года.

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