В Индии среди переболевших COVID-19 началась вспышка “черного грибка”, из-за которого людям удаляют глаза

Доктор Акшай Наир, который работает в трех больницах в Мумбаи, одном из наиболее пострадавших городов во время второй волны коронавируса, говорит, что в апреле он уже видел около 40 пациентов, страдающих грибковой инфекцией. Многие из них были диабетиками, вылечившимися от COVID-19 дома. Одиннадцати из них пришлось удалить глаз хирургическим путем.

Хирург-офтальмолог из Бангалора Рагхурадж Хегде заявил, что ему известно о 19 пациентах преимущественно молодого возраста с таким диагнозом за последние две недели.

Доктор Ренуки Брэду, работающий в больнице Сион в Мумбаи, сообщил о 24 случаях грибковой инфекции за последние два месяца, по сравнению с шестью случаями в год, которые обычно случались.

Случаи этой болезни фиксируются также в городах Хайдарабад, Дели и Пуна. Большинство пациентов заразились через 12–15 дней после выздоровления от COVID-19.

Все врачи, которые столкнулись со вспышкой мукормикоза, говорят, что удивлены серьезностью и частотой этой грибковой инфекции во время второй волны коронавируса, по сравнению с несколькими случаями во время первой волны в прошлом году.

Лечение мукормикоза предполагает ежедневные внутривенные инъекции противогрибкового препарата, каждая из которых стоит 3500 рупий (около $48). Для предотвращения вспышки мукормикоза, предупреждают врачи, необходимо жестко контролировать прием стероидов как во время лечения COVID-19, так и в период восстановления после перенесенного заболевания.

Контекст:

Мукормикоз – редкое заболевание, которое вызывают грибы семейства мукоровые (Mucorales), обычно встречающиеся в почве, растениях, навозе и гниющих фруктах и овощах. Мукормикоз, при котором чаще всего поражаются носовые пазухи или легкие, обычно встречается у людей, чей иммунитет ослаблен (например, у больных раком или ВИЧ/СПИД), в том числе из-за приема определенных лекарств.

Вспышка мукормикоза в Индии происходит на фоне ухудшения ситуации с COVID-19. С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. Страна 12 апреля вышла на второе место в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

8 мая в Индии сообщили о новом рекорде суточной смертности от COVID-19 – 4187 человек. Рекордный суточный показатель заболеваемости в стране – 414,2 тыс. новых случаев COVID-19 – зафиксировали 6 мая.

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