Наследный принц Люксембурга Гийом и принцесса Стефания посадили дерево в честь дня рождения сына

Сегодня, 10 мая, долгожданному сыну герцога Люксембурга Гийома, сына герцога Люксембургского Анри и Марии-Терезы Местре, и его жены, принцессы Стефании, – принцу Шарлю исполнился год. По такому случаю еще в субботу счастливые родители представили новые портреты своего первенца, которые были сделаны фотографом Софи Марг в их дворце.

А сегодня появились новые фотографии праздника – второй в очереди на королевский престол после своего отца принц Шарль задувает свечку на именинном торте вместе с родителями и еще несколько новых фотографий.

Накануне же день рождения отметили посадкой деревьев. Чтобы посадить вишневое дерево, подаренное коммуной Контерн в честь маленького принца, герцог Гийом с супругой Стефанией и сыном Шарлем отправились в городок Этранж.

На церемонии, на которой присутствовали коллегии мэров и олдерменов, а также представители муниципального совета, Их Королевские Высочества и мэр коммуны Контерн открыли мемориальную доску. Маленький принц Шарль тоже участвовал в процессе по мере сил и получил подарок – детскую лопатку на память об этом дне.

Выбор именно вишневого дерева – неслучаен, ведь эта фруктовая культура типична для региона Сира, а деревню Мединген в Контерне так и называют – “вишневая деревня”.

Напомним, 10 мая 2020 года Люксембург поприветствовал в этом мире королевского наследника – на свет появился первенец принца Гийома и принцессы Стефании, которого назвали Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Счастливые родители не стали скрывать малыша и представили первые портреты сына, а также поделились кадрами с выписки из роддома спустя всего четыре дня после его рождения. А о появлении сына Гийом и Стефания сообщили аккурат в день его рождения, опубликовав официальный комментарий на своей странице в соцсетях:

Наследная пара с большой радостью сообщает, что в это воскресенье, 10 мая 2020 года, в 5:13 в роддоме великой княгини Шарлотты в Люксембурге у них родился сын Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом. Вес ребенка – 3190 г, рост – 50 см. Принц и принцесса знакомы с 2004 года, встречаться начали в 2010-м, а свадьбу сыграли спустя еще два года. В 2016-м в интервью французскому журналу Point de Vue Стефания рассказала, что планов рожать детей в ближайшем будущем у нее нет. Но, как мы видим, спустя время она изменила свой настрой, и теперь ее сын занимает второе место в очереди на королевский престол, опережая четырех братьев и сестер отца, в том числе принца Луи, который в начале апреля объявил о своем намерении жениться во второй раз.