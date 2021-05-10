 

Депутат бундестага привился «Спутником V» в Москве

10.05.2021, 15:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился в Москве российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Я чувствую себя отлично. Все хорошо, спасибо большое. Если бы мог сейчас пива выпить, то было бы еще лучше. Но мне сказали, что три дня нельзя пить пиво. Но я думаю, что «Спутник» такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива. Я думаю, что прививка была сделана так хорошо, что я могу попробовать выпить два пива», – сказал Дэм, получив сертификат вакцинации российским препаратом, передает РИА «Новости».

Ранее Дэм заявил, что не боится прививаться российской вакциной, а недопуск «Спутника V» в Германию связан с политическими причинами. Выбор «Спутника» он объяснил тем, что это «более классическая, векторная вакцина». Он также считает «Спутник V» более безопасным с точки зрения побочных эффектов.

В апреле сообщалось, что жители Германии, правительство которой пока не одобрило применение препарата от коронавируса «Спутник V», отправляются вакцинироваться в Россию.

«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Шкарлет стал и. о. министра образования Украины

21.12 / В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем

04.07 / Обвиненного во взятке следователя ЦА СКР отпустили

19.08 / Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

17.02 / Очередной подрыв религии в США – конгрессмен-демократ назвал Бога женщиной

06.01 / Погиб сын Корбана

18.12 / В “Европейской солидарности” заявили, что фракция добилась созыва сессии Киевсовета для выделения дополнительных 400 млн на борьбу с коронавирусом

11.04 / Качество солнечных батарей помогли улучшить человеческие волосы

06.11 / “Карантин выходного дня” в Украине могут ввести со следующей недели – Степанов

06.01 / “Ты кость в моем позвоночнике”. Бейонсе показала архивное фото своей мамы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика