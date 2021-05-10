Депутат бундестага привился «Спутником V» в Москве

Депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм привился в Москве российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Я чувствую себя отлично. Все хорошо, спасибо большое. Если бы мог сейчас пива выпить, то было бы еще лучше. Но мне сказали, что три дня нельзя пить пиво. Но я думаю, что «Спутник» такая хорошая вакцина, что можно и попробовать выпить пива. Я думаю, что прививка была сделана так хорошо, что я могу попробовать выпить два пива», – сказал Дэм, получив сертификат вакцинации российским препаратом, передает РИА «Новости».

Ранее Дэм заявил, что не боится прививаться российской вакциной, а недопуск «Спутника V» в Германию связан с политическими причинами. Выбор «Спутника» он объяснил тем, что это «более классическая, векторная вакцина». Он также считает «Спутник V» более безопасным с точки зрения побочных эффектов.

В апреле сообщалось, что жители Германии, правительство которой пока не одобрило применение препарата от коронавируса «Спутник V», отправляются вакцинироваться в Россию.

«Спутник V» одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка 3 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).