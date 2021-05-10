Путин на немецком языке обсудил с главой Международной федерации хоккея ЧМ в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин в Сочи обсудил с президентом Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазелем подготовку к чемпионату мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Беседа велась на немецком языке.

Встреча прошла в резиденции российского лидера «Бочаров Ручей», Путин поблагодарил Фазеля за визит.

«Мы обсудим чемпионат мира в Новосибирске и Омске между молодежными командами и чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге. Мы готовимся», – передает слова президента ТАСС.

Фазель намерен в понедельник принять участие в финале Ночной хоккейной лиги. По его словам, для участия в этом мероприятии предварительно провел некоторое время на карантине. «Да, конечно, сегодня финал Ночной хоккейной лиги. Спасибо за приглашение. Я встретил старых друзей в отеле: Фетисов, Буре, Мышкин, Каменский –все там были, на карантине. Такие теперь времена, но это было очень весело», – сказал он.

В Сочи проходит финальный этап X всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, в понедельник пройдет традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

Ранее Фазель заявил, что Международная федерация хоккея планирует провести чемпионат мира 2023 года в России, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства.