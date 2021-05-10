 

Посол Палестины заявил о ежедневных контактах с Москвой по ситуации в Иерусалиме

10.05.2021, 15:44, Новости дня
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Палестина ежедневно контактирует с Россией по вопросу ситуации в Иерусалиме, сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

«Конечно, я ежедневно общаюсь с господином замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым и заместителем постпреда РФ при ООН Владимиром Сафронковым. Наш посол в Нью-Йорке также является представителем на ежедневных контактах с российскими представителями», – передает его слова ТАСС.

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.

Представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме заявили, что ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.



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