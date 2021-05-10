Ученые назвали еще одну причину мужской агрессии

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10.05.2021, 15:34, Новости дня
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Ранее психологи полагали, что мужская агрессия проявляется по причинам, которые следует искать во взаимоотношениях подростков с отцами. Но теперь они указывают на еще один важный фактор.

Высокую агрессию и самоуверенность часто проявляют мужчины, у которых совсем нет друзей, утверждают ученые. Человек, у которого больше друзей и приятелей, автоматически пытается искать компромиссы во всех конфликтных ситуациях, а они же возникают вокруг него.

И, наоборот, люди, живущие будто на самоизоляции, воспринимаются как токсичные члены общества. Если у вас нет друзей, то навряд ли найдется кто-либо, кто захочет поддерживать с вами отношения. Начинаются проблемы, которые порождают еще большие проблемы.



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