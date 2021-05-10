Стало известно о плане провести крупную рекламную компанию Starfield

Авторитетный инсайдерский источник утверждает, что в этом году компания Microsoft запланирована провести крупную рекламную компанию проекта Starfield.

Источник также говорит о том, что множество тайтлов, так или иначе анонсированных в компании, будут перенесены с этого года на будущий. Однако Starfield это не касается. Поскольку будет рекламная компания, то и сам проект начнут активно продвигать.

В противном случае Microsoft не планировала потратить с этой целью крупную сумму денежных средств, уточняет инсайдер. В самой компании пока никак не прокомментировали данное сообщение. Однако в случае с утечкой информации через инсайдеров такое происходит не часто, говорят эксперты.