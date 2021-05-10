 

Стало известно о плане провести крупную рекламную компанию Starfield

10.05.2021, 15:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авторитетный инсайдерский источник утверждает, что в этом году компания Microsoft запланирована провести крупную рекламную компанию проекта Starfield.

Источник также говорит о том, что множество тайтлов, так или иначе анонсированных в компании, будут перенесены с этого года на будущий. Однако Starfield это не касается. Поскольку будет рекламная компания, то и сам проект начнут активно продвигать.

 В противном случае Microsoft не планировала потратить с этой целью крупную сумму денежных средств, уточняет инсайдер. В самой компании пока никак не прокомментировали данное сообщение. Однако в случае с утечкой информации через инсайдеров такое происходит не часто, говорят эксперты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Дан Балан спел “Новогоднюю” песню группы “Дискотека Авария” в бардовском стиле. Видео

30.07 / Путин подписал распоряжение о мерах по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

06.08 / Добровинский предложил Пашаеву «воду с ядом»

14.07 / Минздраву Украины рекомендовали включить пневмококковую вакцину в календарь прививок

14.11 / Лукашенко о гибели Бондаренко: Пять человек за сутки погибли, кроме него. Но выбрали одного и начали качать

01.08 / В Одессе подозреваемый, услышав решение суда, порезал себе шею

24.08 / Пушков оценил вид Лукашенко с автоматом в руках

30.11 / Квят рассказал о столкновениях и пожаре на гонке F1 в Бахрейне

14.01 / Председатель ОБСЕ: Урегулирование конфликта в Украине должно включать деоккупацию Крыма

02.03 / Марка Mazda представила обновленный мотор e-Skyactiv X

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика