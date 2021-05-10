Рейтинг недорогих смартфонов на российском рынке возглавил Xiaomi

Эксперт рынка мобильных технологий Сергей Вильянов составил рейтинг недорогих смартфонов. Лидером аппаратов с невысоким ценником на российском рынке стала компания Xiaomi.

Различные рейтинги помогают покупателям лучше разобраться в богатом ассортименте товаров. Блогер Сергей Вильянов, регулярно освещающий тему рынка мобильных технологий, составил собственный перечень лучших смартфонов. В него вошли наиболее качественные и функциональные аппараты бюджетной категории.

Не самым лучшим выбором Сергей Вильянов назвал девайсы от корпорации Huawei и ее бывшего суббренда Honor. Вследствие отсутствия полноценной поддержки Google, их технические процессы замедлены. Также негативным фактором стал запрет для компании создавать собственные процессоры, из-за чего пострадала мощность плавность работы устройств.

Неплохим вариантом считает блогер аппараты серии A от южнокорейской Samsung. Это лучшие девайсы по приемлемой цене производителя, давно зарекомендовавшего себя, как лидер рынка. Стоит обратить внимание и на продукцию китайской Realme с актуальным оснащением и невысокой стоимостью.

Лидерство же в рейтинге эксперт отдает девайсам Xiaomi. Модели линейки Mi 10, с также смартфоны, выпущенные под маркой Redmi, получили, как пишет «Ньюинформ», оптимальное сочетание стоимости и высокого качества.