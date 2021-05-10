 

Рейтинг недорогих смартфонов на российском рынке возглавил Xiaomi

10.05.2021, 15:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Эксперт рынка мобильных технологий Сергей Вильянов составил рейтинг недорогих смартфонов. Лидером аппаратов с невысоким ценником на российском рынке стала компания Xiaomi.
Различные рейтинги помогают покупателям лучше разобраться в богатом ассортименте товаров. Блогер Сергей Вильянов, регулярно освещающий тему рынка мобильных технологий, составил собственный перечень лучших смартфонов. В него вошли наиболее качественные и функциональные аппараты бюджетной категории.

Не самым лучшим выбором Сергей Вильянов назвал девайсы от корпорации Huawei и ее бывшего суббренда Honor. Вследствие отсутствия полноценной поддержки Google, их технические процессы замедлены. Также негативным фактором стал запрет для компании создавать собственные процессоры, из-за чего пострадала мощность плавность работы устройств.

Неплохим вариантом считает блогер аппараты серии A от южнокорейской Samsung. Это лучшие девайсы по приемлемой цене производителя, давно зарекомендовавшего себя, как лидер рынка. Стоит обратить внимание и на продукцию китайской Realme с актуальным оснащением и невысокой стоимостью.

Лидерство же в рейтинге эксперт отдает девайсам Xiaomi. Модели линейки Mi 10, с также смартфоны, выпущенные под маркой Redmi, получили, как пишет «Ньюинформ», оптимальное сочетание стоимости и высокого качества.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.02 / Ясновидящая Абрамович допустила, что Алла Пугачева одарена силой свыше

06.02 / Мнение: Россия превзошла США по стали, второй «момент Спутника» и розничные спекулянты

18.12 / Политолог Корнилов: Иск Украины в Гаагском трибунале сыграет против нее самой

27.07 / Видеосервис More.tv заступился за обвиненный в пропаганде ЛГБТ и феминизма сериал “Чики”

28.07 / Большинство россиян отказались от электронных трудовых книжек

10.04 / Ученые планируют научить автомобильный автопилот скептическому взгляду

08.01 / Мнение: Куда они ведут (ответы на все вопросы)

06.02 / Доктор рассказал об идеальном продукте питания

29.04 / Под другим углом: самые забавные моменты свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

06.09 / На Луне обнаружили ржавчину, которая образуется только при наличии кислорода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика