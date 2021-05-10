 

Объединенная еврейская община опубликовала фото ксенофобских листовок во Львове

10.05.2021, 15:26, Новости дня
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Листовки подписаны названием националистической общественной организации “Галицька молодь”. На них изображены кельтский крест, символ “Идея нации” (использовался на шевроне батальона “Азов”), герб Украины, а также ряд перечеркнутых символов – звезда и полумесяц, серп и молот, двойной “щит и копье Марса” (один из символов ЛГБТ), георгиевская лента. 

“На листовках, кроме прочего, нарисована зачеркнутая Звезда Давида, что является проявлением антисемитизма”, – отметили в общине. 

Сообщается, что большинство листовок уже убраны случайными прохожими, а Объединенная еврейская община Украины обратилась в правоохранительные органы с заявлением по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

“Галицька молодь” в Telegram сообщает, что 9 мая “был насыщенным днем для львовских националистов” – несколько организаций “проконтролировали ход мемориальных мероприятий”, чтобы “противодействовать победобесию” и “не позволить совковой погани нарушить украинское законодательство враждебной символикой”.

Сообщается, что патриоты в этот день поднимали красно-черный-флаг в противовес коммунистическим.

О листочках в социальных сетях организации упоминаний нет.

Контекст:

По данным Национальной полиции, 9 мая в Украине состоялось 721 мероприятие, посвященное Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В них приняли участие более 54 тыс. человек.

В полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, большинство из них касались использования запрещенной символики. После проверок полиция составила 22 админпротокола и внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о 13 уголовных правонарушениях.

Правоохранители и СМИ сообщали о нескольких инцидентах в ходе акций. В частности, в Одессе у одного из участников акции полицейские отобрали портрет советского маршала Георгия Жукова с георгиевской лентой, которая запрещена в Украине. Также был задержан мужчина, который кричал: “Одесса – русский город”. После этого произошли стычки.

В Мукачево (Закарпатская область) на восьми авто обнаружили наклейки с запрещенной коммунистической символикой.

В Очакове (Николаевская область) между полицией и участниками акции к 9 Мая произошли стычки из-за красного флага. По данным полиции Николаевской области, правоохранители получили четыре сообщения об использовании запрещенной символики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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