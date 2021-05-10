Объединенная еврейская община опубликовала фото ксенофобских листовок во Львове

Листовки подписаны названием националистической общественной организации “Галицька молодь”. На них изображены кельтский крест, символ “Идея нации” (использовался на шевроне батальона “Азов”), герб Украины, а также ряд перечеркнутых символов – звезда и полумесяц, серп и молот, двойной “щит и копье Марса” (один из символов ЛГБТ), георгиевская лента.

“На листовках, кроме прочего, нарисована зачеркнутая Звезда Давида, что является проявлением антисемитизма”, – отметили в общине.

Сообщается, что большинство листовок уже убраны случайными прохожими, а Объединенная еврейская община Украины обратилась в правоохранительные органы с заявлением по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

“Галицька молодь” в Telegram сообщает, что 9 мая “был насыщенным днем для львовских националистов” – несколько организаций “проконтролировали ход мемориальных мероприятий”, чтобы “противодействовать победобесию” и “не позволить совковой погани нарушить украинское законодательство враждебной символикой”.

Сообщается, что патриоты в этот день поднимали красно-черный-флаг в противовес коммунистическим.

О листочках в социальных сетях организации упоминаний нет.

Контекст:

По данным Национальной полиции, 9 мая в Украине состоялось 721 мероприятие, посвященное Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В них приняли участие более 54 тыс. человек.

В полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, большинство из них касались использования запрещенной символики. После проверок полиция составила 22 админпротокола и внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о 13 уголовных правонарушениях.

Правоохранители и СМИ сообщали о нескольких инцидентах в ходе акций. В частности, в Одессе у одного из участников акции полицейские отобрали портрет советского маршала Георгия Жукова с георгиевской лентой, которая запрещена в Украине. Также был задержан мужчина, который кричал: “Одесса – русский город”. После этого произошли стычки.

В Мукачево (Закарпатская область) на восьми авто обнаружили наклейки с запрещенной коммунистической символикой.

В Очакове (Николаевская область) между полицией и участниками акции к 9 Мая произошли стычки из-за красного флага. По данным полиции Николаевской области, правоохранители получили четыре сообщения об использовании запрещенной символики.

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