Clubhouse запустил приложение для Android

Ранее приложение было доступно исключительно для пользователей iOS.

Теперь Clubhouse доступен для пользователей Android в США, а впоследствии социальная сеть запустит его в других странах.

“Наш план на несколько следующих недель заключается в том, чтобы собрать отзывы сообщества, исправить проблемы, которые мы увидим, и работать над добавлением нескольких окончательных функций, таких как платежи и создание клуба, прежде чем разворачивать его в более широком масштабе”, – отметили в компании.

Пользователи за пределами США могут оформить предварительный заказ приложения Clubhouse в магазине Google Play.

Контекст:

Голосовая соцсеть Clubhouse была основана весной 2020 года. Сейчас ее могут установить только пользователи продукции Apple, а регистрация доступна только по приглашению от уже зарегистрированного пользователя.

Российский программист Григорий Клюшников, бывший разработчик “ВКонтакте”, выпустил неофициальную Android-версию Clubhouse с открытым кодом и опубликовал на GitHub. Разработчик не давал гарантии, что Clubhouse не забанит пользователей нестандартного приложения. Он отметил, что его разработка, занявшая всего полтора дня, – это “концепт и временная мера”, прежде чем Clubhouse выпустит свое Android-приложение.

Приложение Clubhouse для Android разрабатывает Мопева Огундипе. Она работала над программным обеспечением для Android в Instagram и Medium.

10 апреля 2021 года портал Cybernews написал об утечке данных 1,3 млн пользователей Clubhouse. Издание сообщило, что похищенные данные могут быть использованы для проведения целевого фишинга или других видов атак. В Clubhouse опровергли эту информацию.

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