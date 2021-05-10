Число погибших в результате атаки на школу в Кабуле достигло 85

Пострадали в результате атаки 147 человек.

Нападение на школу произошло 8 мая. Свидетели говорили, что слышали оглушительный взрыв, в первый день шла речь о 40 погибших.

CNN отмечает, что это была серия взрывов: сначала взорвался автомобиль, еще два взрыва произошли, когда напуганные дети начали выбегать со школы.

Более 60 погибших похоронили 9 мая, сообщил TOLOnews. Возраст умерших – от 13 до 18 лет, все они – дети из простых рабочих семей, отмечает телеканал.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в его совершении группировку “Талибан”, однако талибы осудили атаку на школу и отрицают причастность к теракту.

Контекст:

В Афганистане сейчас традиционное весеннее наступление радикального движения “Талибан”, отмечает “Немецкая волна”. В этом году оно происходит на фоне вывода войск США и НАТО из страны.

7 мая США, Евросоюз и НАТО осудили продолжающееся насилие и подчеркнули, что ответственность за него в основном несут талибы. Они призвали стороны конфликта призвали к мирному урегулированию и снижению уровня насилия.

Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

Представители США и “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

По информации Пентагона, в январе 2021 года в Афганистане находилось 2,5 тыс. американских военнослужащих. В 2001-м их было 98 тыс.

Президент США Джо Байден 14 апреля сообщил о выводе войск из Афганистана. По его словам, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”.

25 апреля военные США начали покидать базы в Афганистане. По данным Reuters, американские войска планируют вывести до 11 сентября.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен 2 мая допустил возможность захвата власти в Афганистане талибами после вывода американских войск.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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