Вера Брежнева, Кэти Перри, Деми Мур, Селин Дион, Кэти Холмс и другие отметили День Матери

Международный День матери, в честь всех мам и беременных женщин, во многих странах мира, в том числе и в Италии, Германии, Японии, Канаде, США и др, отмечают во второе воскресенье мая. В этом году этот душевный праздник пришелся на 9 мая. Вчера многие звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса отметили День матери в кругу семьи и на страницах в социальных сетях.

Мадонна, Селин Дион, Деми Мур, Риз Узерспун, Эллен Дедженерес. Николь Шерзингер, Пьянка Чопра, Ники Хилтон, Кэтрин Зета Джонс, Уилл Смит, Эльза Патаки, Белла Хадид, Ева Лонгория, Дрейк, Диана Крюгер, Дженнифер Гарнер, Шарлиз Терон, Джастин Бибер, Кейт Хадсон, Кэти Холмс, Гвинет Пэлтроу, Джастин Тимберлейк, Гвен Стефани, Натали Портман, Шерон Стоун, Наоми Кэмпбелл и многие другие поделились фотографиями из личного архива – кто с мамой, кто с детьми, а кто и с теми, и с другими, собрав представителей разных поколений вместе. Все без исключения признавались в любви своим матерям и благодарили судьбу за детей. Кто-то опубликовал забавные видео, другие – подборку семейные фотокарточек.

Аманда Сейфрид опубликовала несколько фото, сделанных в день церемонии вручения премии “Оскар”. На них она в красивом красном платье выходит из дома, прощаясь с дочкой Ниной и мамой Энн.

Быть мамой – лучшее, что есть во мне. И я могу поделиться этим со своей мамой, – коротко подписала Аманда пост.

Аманда Сейфрид с мужем и дочкой

Деми Мур поделилась фото, на котором все три поколения женщин ее семьи – она сама, ее еще маленькие дочери и ее еще живая мать. А в следующей посте актриса показала свою мать совсем крошкой и вновь вспомнила о непростых отношениях с матерью-алкоголичкой, из-за которой в юности пережила сексуальное насилие.

Этот прекрасный ребенок – моя мать. У меня были сложные отношения с матерью, и я во многом чувствовала себя дочерью, оставшейся без матери. Я хотела поделиться этой фотографией как напоминанием о невинности ее души и о том, какой она была на самом деле. Видеть свое отражение в зеркале – это тоже напоминание о том, что я ее продолжение. У меня есть выбор – держаться за боль или праздновать. Она пришла в этот мир, как и все мы, в поисках любви. Ее боль, ее травмы помешали ей стать такой матерью, какой она хотела бы быть. Но я знаю, что это невинное существо совсем не планировало предавать меня, подводить себя. Она сделала все, что смогла, будучи на том уровне осознанности, на котором была. Сегодня я хочу почтить ее память в любовью и состраданием за все, что она сделала и кем была. Так, я хочу освободить нас обеих от чувств вины и стыда, и отметить те возможности, которые мне дали непростые отношения с мамой. Чтобы быть лучшей матерью своим детям, я должна относиться к своей собственной матери с такой же нежностью, заботой, вниманием и любовью, с какими любящая мать относится к своему ребенку. С Днем матери! – написала Деми Мур.

Мать Деми Мур Вирджиния

Почти все члены семейства Кардашьян отметили День матери в своих аккаунтах в социальных сетях. Многодетная мать и бабушка Крис Дженнер выразила благодарность и признательность и своим детям, и своей матери.

С Днем матери всех удивительных мам! Я счастливая мать шестерых детей, бабушка десяти внуков и дочь самой замечательной матери, о которой только можно мечтать. Спасибо моей маме за то, что она всегда со мной, что в ней столько силы, которой она поддерживает всех нас. Спасибо всем моим детям за то, что они принесли столько радости и любви в мою жизнь! Я люблю вас всех больше, чем вы можете себе представить. Я горжусь женщинами и матерями, которыми стали мои дочери, и я каждый божий день благодарю Бога за то, что он сделал меня их мамой. Всем матерям, бабушкам, тетям, сестрам, наставникам, мамам и всем женщинам, которые заботятся о своих детях и безоговорочно любят их, с Днем матери! – написала Крис.

Крис Дженнер с детьми

Как другие звезды отметили День матери, можно посмотреть в галерее HELLO!