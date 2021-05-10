Назначена дата выборов президента Израиля

Выборы нового президента Израиля пройдут 2 июня в Кнессете (парламент страны), сообщила в понедельник пресс-служба законодательного органа.

«Спикер Кнессета Ярив Левин постановил, что выборы следующего президента Израиля пройдут в среду, 2 июня. Президентские выборы пройдут путем тайного голосования на пленуме Кнессета. Подача заявлений на участие в выборах в качестве кандидата возможна до 19 мая», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Кандидата в президенты может выдвинуть только группа из не менее чем десяти действующих парламентариев. Глава государства избирается тайным голосованием в Кнессете, для победы претендент должен получить простое большинство голосов. Всего в парламенте 120 депутатов.

Срок полномочий действующего президента Реувена Ривлина истекает 9 июля. По закону выборы его преемника должны проводиться не позднее чем за 30 дней до этой даты. В Израиле установлен семилетний срок исполнения президентских полномочий, пост главы государства нельзя занимать дважды. Отстранить президента от должности может только парламент, если за импичмент проголосуют три четверти депутатов.

Президент Израиля по закону поручает одному из депутатов Кнессета сформировать правительство по итогам парламентских выборов, а также выполняет представительские функции, подписывает принятые законы и имеет право помилования. Согласно закону, он находится вне политики и представляет всех граждан страны.