Посольство Армении в РФ предупредило о мошенничестве с консульскими услугами

Армянское посольство в РФ заявило о мошенниках, которые якобы предоставляют консульские услуги.

«Сообщаем, что посольство периодически получает информацию о попытках со стороны некоторых лиц ввести граждан в заблуждение, предлагая им так называемые «посреднические услуги», связанные с предоставлением консульских услуг», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии призывают, чтобы не стать жертвой мошенников, не доверять лицам, которые пытаются выступить в качестве «посредников». «Отметим, что все собранные сведения, полученную от граждан информацию о подобных попытках диппредставительство предоставляет в соответствующие органы», – добавили в дипмиссии.

Подчеркивается, что все консульские услуги на территории РФ представляются исключительно в консульском отделе посольства в Москве, генеральными консульствами Армении в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульским отделением посольства в Новосибирске и консульским пунктом в Сочи.

«Отдельно в иных регионах РФ для граждан Армении организовываются выездные консульские приемы, о которых заблаговременно сообщается на официальных соцстранах и сайте посольства», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее МИД РФ предупреждал граждан страны о случаях мошенничества во время оформления электронных виз на Шри-Ланку.