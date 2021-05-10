 

Посольство Армении в РФ предупредило о мошенничестве с консульскими услугами

10.05.2021, 14:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Армянское посольство в РФ заявило о мошенниках, которые якобы предоставляют консульские услуги.

«Сообщаем, что посольство периодически получает информацию о попытках со стороны некоторых лиц ввести граждан в заблуждение, предлагая им так называемые «посреднические услуги», связанные с предоставлением консульских услуг», – говорится в сообщении посольства в Facebook.

В дипмиссии призывают, чтобы не стать жертвой мошенников, не доверять лицам, которые пытаются выступить в качестве «посредников». «Отметим, что все собранные сведения, полученную от граждан информацию о подобных попытках диппредставительство предоставляет в соответствующие органы», – добавили в дипмиссии.

Подчеркивается, что все консульские услуги на территории РФ представляются исключительно в консульском отделе посольства в Москве, генеральными консульствами Армении в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульским отделением посольства в Новосибирске и консульским пунктом в Сочи.

«Отдельно в иных регионах РФ для граждан Армении организовываются выездные консульские приемы, о которых заблаговременно сообщается на официальных соцстранах и сайте посольства», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее МИД РФ предупреждал граждан страны о случаях мошенничества во время оформления электронных виз на Шри-Ланку.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.11 / Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 54 млн

27.07 / Песков: РФ не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня в Донбассе

20.08 / Мятежники в Мали решили назначить президента на время переходного периода

03.08 / Стало известно о серьезной болезни почетного папы Бенедикта XVI

21.12 / Жизнь на Земле продержится еще 3 миллиарда лет

23.09 / Мнения: Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

12.10 / По делу о хищении онкопрепаратов в Петербурге изъяли сто золотых слитков

19.01 / Американец три месяца прятался в аэропорту от коронавируса

11.04 / Компания BMW не будет выпускать пятидверный M4

24.09 / Статую первопроходца Баранова на Аляске начали снимать с постамента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика