 

В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

10.05.2021, 14:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также отдать приоритет в вакцинации молодым людям 18-25 лет, сообщила телекомпания NRK.

«Комиссия рекомендовала отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также поставить в очередь на вакцинацию молодых людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Тем не менее, эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе. Кроме того, эксперты полагают, что летние каникулы являются уникальной возможностью для того, чтобы отдать приоритет в вакцинации молодым людям от 18 до 25 лет.

В Норвегии использование вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson было поставлено на паузу до решения экспертной группы, которая изучала риски и должна была вынести свой вердикт до 10 мая.

Тем временем глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик заявил, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата.

В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.

Тем временем СМИ сообщили, что около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.06 / Cadillac выпустит новый электрический кроссовер

30.06 / Малькевич объяснил, как разоблачать фейковые сообщения о нарушениях в голосовании

26.01 / Байден хочет поместить на купюру в $20 портрет афроамериканки, боровшейся против рабства

30.09 / Решение Путина о запрете на вывоз древесины оказалось «неприятным» для Финляндии

09.01 / Красота зимней Москвы спасает людей от тягот пандемии

12.09 / NASA будет покупать кусочки лунного грунта у частных компаний, надеясь начать коммерческую эксплуатацию Луны

17.09 / Лавров сказал, кто атакует голосование по почте в США

02.04 / Поплавский превратил сало в золото

16.09 / Медведчук счел полным провалом Украины итоги встречи «нормандской четверки»

19.04 / Генпрокуратура напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика