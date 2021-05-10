В Норвегии рекомендовали отказаться от вакцин AstraZeneca и J&J

Экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также отдать приоритет в вакцинации молодым людям 18-25 лет, сообщила телекомпания NRK.

«Комиссия рекомендовала отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, а также поставить в очередь на вакцинацию молодых людей», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Тем не менее, эксперты рекомендуют дать возможность тем, кто хочет привиться этими вакцинами, сделать это на добровольной основе. Кроме того, эксперты полагают, что летние каникулы являются уникальной возможностью для того, чтобы отдать приоритет в вакцинации молодым людям от 18 до 25 лет.

В Норвегии использование вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson было поставлено на паузу до решения экспертной группы, которая изучала риски и должна была вынести свой вердикт до 10 мая.

Тем временем глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик заявил, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата.

В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых.

Тем временем СМИ сообщили, что около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса.