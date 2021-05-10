К кибератаке на IT-системы американского трубопровода могут быть причастны российские хакеры

Кибератаку на IT-системы американского трубопровода Colonial Pipeline, доставляющего топливо из Техаса на Восточное побережье, могла осуществить хакерская группировка Darkside, связанная с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщают CNN и AP.

Вирус-вымогатель, попавший в IT-системы три дня назад, парализовал работу трубопровода. Обычно он блокирует компьютеры, использующиеся в компании, и шифрует данные. Для разблокировки злоумышленники требуют выкуп.

Впервые о Darkside стало известно летом 2020 года. Хакеры из этого объединения считают себя «современными Робин Гудами». Они заявляют, что не нападают на больницы, школы и другие некоммерческие организации, а лишь «собирают» деньги с крупных предпринимателей, а затем направляют эти средства на благотворительность.

CNN отмечает, что группа, как правило, не совершает преступления на территории русскоговорящих стран. Сейчас компания Colonial Pipeline занимается восстановлением работы систем, на вопросы AP о переговорах с хакерами пресс-служба отвечать отказалась. Агентство отмечает, что это может означать, что выкуп уже выплачен или же о нем ведутся переговоры.

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