 

Обломки китайской ракеты «Чанчжэн-5Б» упали в воды Индийского океана

10.05.2021, 14:40, Новости дня
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Событие, которого ожидали во всем мире, прошло без излишних эксцессов, отмечают в китайском космическом ведомстве. Вчера неуправляемая ступень ракеты «Чанчжэн-5Б» упала в поверхность Земли, затонув в Индийском океане.

Напомним, что ранее СМИ много писали о рисках, возникших с запуском ракеты «Чанчжэн-5Б». Одна из ступеней ракеты огромных размеров временно осталась на орбите, но ее скорость не достигала первой космической. Таким образом, она начала постепенно снижаться и должна было вот-вот войти в плотные слои атмосферы.

Проблема же была в том, что китайцы не управляли процессом. При неблагоприятном стечении обстоятельств большой кусок металла мог упасть на густонаселенные районы. Но в данном случае пронесло.



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