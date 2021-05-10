Обломки китайской ракеты «Чанчжэн-5Б» упали в воды Индийского океана

Событие, которого ожидали во всем мире, прошло без излишних эксцессов, отмечают в китайском космическом ведомстве. Вчера неуправляемая ступень ракеты «Чанчжэн-5Б» упала в поверхность Земли, затонув в Индийском океане.

Напомним, что ранее СМИ много писали о рисках, возникших с запуском ракеты «Чанчжэн-5Б». Одна из ступеней ракеты огромных размеров временно осталась на орбите, но ее скорость не достигала первой космической. Таким образом, она начала постепенно снижаться и должна было вот-вот войти в плотные слои атмосферы.

Проблема же была в том, что китайцы не управляли процессом. При неблагоприятном стечении обстоятельств большой кусок металла мог упасть на густонаселенные районы. Но в данном случае пронесло.