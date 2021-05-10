Специалисты NASA отрабатывают технологии тихих сверхзвуковых полетов

Как сообщили представители NASA, сейчас их специалисты заняты созданием новейших технологий сверхзвуковых полетов, при которых возникает минимальный уровень шума. По сути это будут тихие полеты, уточняют эксперты.

По контракту, работы проводит массачусетская компания. Как известно, поблемой полета на сверхзвуковой скорости является высокий уровень шума от самолета, хотя внутри него тишина. Собственно говоря, это одна из причин, почему пассажирские самолеты, летающие над городами, движутся на дозвуковой скорости.

Однако спрос на быстрое передвижение по воздуху растет. Поэтому проблему шума надо решить еще до того, как будут представлены новые модели пассажирских сверхзвуковых самолетов.