 

Специалисты NASA отрабатывают технологии тихих сверхзвуковых полетов

10.05.2021, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщили представители NASA, сейчас их специалисты заняты созданием новейших технологий сверхзвуковых полетов, при которых возникает минимальный уровень шума. По сути это будут тихие полеты, уточняют эксперты.

По контракту, работы проводит массачусетская компания. Как известно, поблемой полета на сверхзвуковой скорости является высокий уровень шума от самолета, хотя внутри него тишина. Собственно говоря, это одна из причин, почему пассажирские самолеты, летающие над городами, движутся на дозвуковой скорости.

Однако спрос на быстрое передвижение по воздуху растет. Поэтому проблему шума надо решить еще до того, как будут представлены новые модели пассажирских сверхзвуковых самолетов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Развитие слабоумия зависит от социального положения

08.10 / Сообщение о минировании аэропорта Омска в день госпитализации Навального поступило из Германии

02.11 / Выплаты на первого и второго ребенка в РФ получают 1,3 млн семей

21.08 / В организме Навального не выявили следов яда – замглавврача омской больницы

18.09 / Не попавшие на Украину хасиды начали отмечать иудейский Новый год в Минске

11.02 / Французскую программу вакцинации от коронавируса тормозит нехватка доз

18.12 / Криклий назвал сумму, которую предусмотрели на развитие региональных аэропортов в 2021 году

02.11 / Удалёнка сделала людей счастливее, но заставила скучать по рабочей атмосфере

18.11 / В Харьковской области разоблачили чиновника Госфискальной службы, который систематически требовал взятки от предпринимателя

15.01 / Флагманский смартфон Honor V40 получит камеру на 50 мегапикселей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика