Армен Гаспарян отреагировал на неуместные высказывания Виктора Шендеровича о Великой Победе

Не так давно Виктор Шандерович в оскорбительном тоне высказался относительно Великой Победе. Армен Гаспарян отреагировал на такое высказывание либерального политика.

День Победы традиционно отмечается в РФ с большим размахом, люди чествуют ветеранов и вспоминают истории своих семей. Однако некоторые партии и активисты страны пытаются пропагандировать совсем иную риторику. Так, либеральный политик Виктор Шендерович высказался в оскорбительном тоне о празднике 9 мая.

Выступая вместе с Леонидом Гозманом в эфире «Эха Москвы», он сказал, что россияне не должны праздновать Победу. Вместо этого им следует, по выражению Шандеровича, просить прощения и каяться. Причиной такого требования к соотечественникам он назвал якобы ответственность за «развязывание Второй мировой войны».

На подобные умозаключения либерала ответил Армен Гаспарян. Политолог напомнил, что именно Советский Союз стал победителем нацизма. Весь мир считал вооруженные силы гитлеровской Германии непобедимыми. И только солдаты СССР не уступили врагу, полностью разгромив немецкую армию, заставив ее руководство капитулировать. Основные же тяготы войны при этом легли на плечи обычных жителей городов и деревень Союза. Гаспарян подчеркнул, что за свой вклад в дело Великой Победы русский народ заслуживает уважения.

Источник: riafan.ru