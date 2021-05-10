 

“Какое-то проклятье”: Самбурская осталась недовольна некачественным ремонтом

10.05.2021, 14:34, Разное
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Актриса Настасья Самбурская осталась недовольна некачественным ремонтом. Уже несколько лет звезда сериала «Универ» не может закончить обустройство своей двухэтажной квартиры.
Три года назад Самбурская обзавелась собственной недвижимостью в Москве. Все свои деньги актриса вложила в ремонт квартиры. Знаменитость предпочла не экономить на материалах и оплате труда строителей. Недавно Самбурская пояснила о завершении ремонта, а на днях пришла в ужас, увидев результат работы подрядчика.

Актриса осталась недовольна отделкой ванной комнаты, где некоторые аксессуары были установлены не по центру. К тому же их подобрали не в одном цвете. Также Самбурскую смутил хаос, который творился под раковиной на кухне. Больше всего знаменитость расстроил санузел на втором этаже. По какой-то причине рабочие установили там кондиционер. К тому же в стене они сделали лишнюю дыру, которые прикрыли пластиковых кругом.

Изображение взято с: Instagram @samburskaya
Самбурская не понимает, сколько нужно иметь сил, чтобы пережить ремонт. Ей обидно, что она вложила много денежных средств и наняла сотрудников известной московской строительной компании с богатым послужным списком, которые не выполнили работы качественно.

Источник: www.instagram.com



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