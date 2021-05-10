“Какое-то проклятье”: Самбурская осталась недовольна некачественным ремонтом

Актриса Настасья Самбурская осталась недовольна некачественным ремонтом. Уже несколько лет звезда сериала «Универ» не может закончить обустройство своей двухэтажной квартиры.

Три года назад Самбурская обзавелась собственной недвижимостью в Москве. Все свои деньги актриса вложила в ремонт квартиры. Знаменитость предпочла не экономить на материалах и оплате труда строителей. Недавно Самбурская пояснила о завершении ремонта, а на днях пришла в ужас, увидев результат работы подрядчика.

Актриса осталась недовольна отделкой ванной комнаты, где некоторые аксессуары были установлены не по центру. К тому же их подобрали не в одном цвете. Также Самбурскую смутил хаос, который творился под раковиной на кухне. Больше всего знаменитость расстроил санузел на втором этаже. По какой-то причине рабочие установили там кондиционер. К тому же в стене они сделали лишнюю дыру, которые прикрыли пластиковых кругом.



Изображение взято с: Instagram @samburskaya

Самбурская не понимает, сколько нужно иметь сил, чтобы пережить ремонт. Ей обидно, что она вложила много денежных средств и наняла сотрудников известной московской строительной компании с богатым послужным списком, которые не выполнили работы качественно.

Источник: www.instagram.com