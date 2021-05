Букингемский дворец обнародовал фото королевы Елизаветы II в купальнике

На черно-белых фото будущая королева Великобритании позирует в сплошном купальнике во время квалификационного зачета по спасению тонущих людей.

“80 лет назад, будучи принцессой Елизаветой, первой в Содружестве [наций] получила премию “Молодое дыхание” от Общества по спасению жизней. Это помогло установить квалификацию спасателей и реаниматологов во всем Содружестве”, – говорится в публикации.

* 80 years ago, as Princess Elizabeth, The Queen became the first young person in the Commonwealth to achieve the @rlsscw Junior Respiration Award.

This helped to establish lifesaving and resuscitation qualifications across the network of nations. pic.twitter.com/fWTnnYYg8d

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 10, 2021

6 мая, вспоминая тот день в разговоре с представителями сообщества, Елизавета II призналась, что ей приходилось много тренироваться, чтобы получить премию.

ВИДЕОВидео: The Royal Family / YouTube

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля. После отпевания гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

