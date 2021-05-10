В Киеве 11 мая возобновится проведение форумов “Украина 30”

С 11-го по 13 мая участники форума обсудят вопросы обеспечения национальной безопасности Украины.

“Россия остается источником долгосрочных системных угроз национальной безопасности Украины, мировой стабильности и международным демократическим ценностям. Это обусловливает необходимость внедрения действенной стратегии, которая должна обеспечить прекращение агрессии и восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы на основе международного права”, – говорится в сообщении.

На мероприятии также будет обсуждаться информационная и кибербезопасность Украины, развитие Нацгвардии, Нацполиции и Государственной пограничной службы, реформирование Вооруженных сил и оборонного сектора, а также шаги, необходимые для членства страны в НАТО.

“Обо всем этом первые лица государства, чиновники, отечественные и международные эксперты, представители общественности и дипломатического корпуса будут говорить во время Всеукраинского форума “Украина 30. Безопасность страны”, – отмечают организаторы.

Участие в форуме примут президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, посол ЕС в Украине Матти Маасикас, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, председатель СБУ Иван Баканов, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и другие.

Контекст:

Всеукраинский форум “Украина 30” начался 8 февраля. Он посвящен 30-летию независимости Украины. Всего запланировано 30 мероприятий, которые должны проходить еженедельно.

—