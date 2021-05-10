В оккупированном Крыму в обход санкций установили насосное оборудование из Евросоюза – СМИ

Журналисты обратили внимание на открытие полтора месяца назад в Симферополе станции водоснабжения. Российский государственный телеканал снял об этом сюжет, в котором можно заметить насосы немецкой компании Siemens и датской компании Grundfos.

Скриншот: currenttime.tv

Поставки такой техники на аннексированный полуостров запрещены постановлением Совета Европы с 2014 года, подчеркнуло “Настоящее время”.

“Тут 100% не понятно, каким образом эти насосы попали в Крым. Мы видим заявления Siemens и Grundfos о том, что они все соблюдали. О том, что они обязывают своих контрагентов указывать, куда будут поставлять оборудование. Как бы все соблюдали. Но результат виден и санкции нарушаются”, – прокомментировал редактор антикоррупционного проекта Scanner Project Михаил Маглов.

Бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что европейские компании не могли не знать, куда поставляются их насосы, и нарушили санкции сознательно.

“Это, извините, не какой-то там дачный насос. Это промышленное оборудование. Оно нуждается в сертификации, в страховке, в гарантийном обслуживании. В данном случае очевидно, что такие поставки таких крупных компаний возможны, естественно, лишь по предварительному согласованию, расчету соответствующих мощностей и установки на местности”, – объяснил он.

Контекст:

Это не первый случай, когда в Крым вопреки санкциям попадает оборудование Siemens. В июле 2017 года стало известно, что четыре турбины производства Siemens прибыли в порт оккупированного Севастополя. При этом по контракту с “Ростехом” продукция немецкой компании предназначалась для энергообъекта в Краснодарском крае РФ.

Siemens заявила, что не поставляла турбины в Крым, и подала в суд иски. В декабре Арбитражный суд Москвы отказал Siemens в возврате оборудования из Крыма.

В связи с поставками турбин Siemens в Крым Евросоюз ввел санкции против трех россиян и трех российских компаний. В санкционный список ЕС попал на тот момент замминистра энергетики России Андрей Черезов.

Эксперты заявляли, что России будет сложно начать эксплуатацию турбин и активировать программное обеспечение к ним без помощи консультантов Siemens.

29 июня министерство энергетики России сообщило, что провело на электростанции в Крыму первые испытания газовой турбины с выдачей мощности в сеть.

Позже появились сообщения об авариях с немецким оборудованием в Крыму.

Россия оккупировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

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