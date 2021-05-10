 

Уизерспун поразила сходством со своей матерью

10.05.2021, 14:32, Новости дня
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Актриса позирует в обнимку с матерью на веранде дома.

“Моя мать – настоящая мама-медведица, которая научила меня быть жестокой и любящей, доброй и сильной. Мне нравится, что я всегда могу рассчитывать на нее”, – написала актриса.

Уизерспун не часто делится совместными снимками с матерью. Многие поклонники актрисы впервые увидели, как выглядит Бетти Уизерспун.

“Ого, я даже вижу сходство. Вы обе такие потрясающие”, – отреагировали фоловеры.

“Ты выглядишь так же, как и твоя мама. Прекрасные дамы”, – написали в комментариях подписчики. 

“У нее очень сильные гены”, – прокомментировали фото пользователи сети.

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Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Контекст:

Уизерспун родилась в 1976 году в Новом Орлеане (США). Ее мать преподает медсестринское дело в Университете Вандербилта. Отец актрисы Джон Уизерспун работает отоларингологом.

Наиболее известные фильмы с участием Риз Уизерспун – “Блондинка в законе”, “Переступить черту”, “Дикая”, “Излом времени”. Она обладательница премий “Оскар”, “Золотой глобус” и BAFTA.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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