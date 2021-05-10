В РФ заявили, что не намерены платить Чехии за взрывы во Врбетице

Министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявляла, что Прага будет требовать от Москвы не менее 1 млрд крон (около $47 млн по курсу Национального банка Чехии на 10 мая).

В Чехии уже не знают, что придумать, отреагировал Джабаров. Он отметил, что “не было ни расследования, ни установления всех фактов”. Никто Чехии платить не будет, “это абсурд”, добавил российский сенатор.

По словам Джабарова, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш “заигрался”, предложив странам Евросоюза выслать по одному российскому дипломату в знак солидарности с Прагой.

По мнению сенатора от Еврейской автономной области РФ, подобная политика – игра премьер-министра, которому “очень хочется понравиться американцам”.

Контекст:

В чешской деревне Врбетице 16 октября 2014 года взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщало Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон.

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова (они же Мишкин и Чепига) к взрывам на чешских складах с боеприпасами. По данным журналистов-расследователей, Петров и Боширов являются офицерами российской военной разведки. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году в Великобритании. Россиян объявили в розыск.

Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. 17 апреля власти Чехии выслали из страны 18 российских дипломатов, так как считали их российскими агентами. В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

В МИД Чехии сообщили 22 апреля о сокращении числа сотрудников российского посольства в Праге до текущей численности чешского диппредставительства в Москве. Чехия до конца мая вышлет 22 российских дипломатов. В ответ МИД РФ потребовал сократить состав посольства Чехии.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

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