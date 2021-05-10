 

Путин побеседовал с президентами Киргизии и Азербайджана

10.05.2021, 13:56, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с лидерами Киргизии и Азербайджана Садыром Жапаровым и Ильхамом Алиевым.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев тепло поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в обеих странах свято чтут память о подвиге воинов-освободителей и глубоко благодарны ветеранам, проявившим беспримерный героизм и самоотверженность», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также в ходе разговора подтвержден обоюдный настрой на наращивание всестороннего российско-азербайджанского взаимодействия.

Кроме того, состоялся телефонный разговор Путина с президентом Киргизской Республики Садыром Жапаровым. «Главы государств обменялись теплыми поздравлениями с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнули особую значимость этой даты для народов двух стран, важность сохранения памяти о подвиге фронтовиков и тружеников тыла», – указали в Кремле.

С учётом состоявшихся на днях в Москве переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Путин выразил поддержку достигнутым между Бишкеком и Душанбе договоренностям по урегулированию ситуации в киргизско-таджикистанском приграничье политико-дипломатическими средствами. Также подтверждена готовность российской стороны содействовать дальнейшей стабилизации обстановки.

Кроме того, Владимир Путин пригласил Садыра Жапарова посетить Россию с рабочим визитом. Приглашение было принято.



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