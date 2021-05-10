 

В Польше назвали AstraZeneca ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса

10.05.2021, 13:56, Новости дня
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Компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата, сообщил глава канцелярии премьера Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик.

«Поводом для этого [обновления контракта] стала ненадежность фирмы [AstraZeneca]. Фирма AstraZeneca была той, с которой было больше всего проблем в части сроков поставок и их объемов», – передает его слова РИА «Новости».

Напомним, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Еврокомиссия решила отказаться от обновления контракта на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca после июня.

До этого ЕК подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе. Европа столкнулась с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.



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