 

Московские жилищные конторы перестанут принимать на работу дворников без высшего образования

10.05.2021, 13:54, Разное
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С 2022 года в московских жилищных конторах больше не смогут работать сотрудники, не имеющие высшего образования. Это относится в том числе к рядовым дворникам.

Такая мера, объяснили в мэрии, призвана повысить качество обслуживания москвичей. С учётом того, что значительную часть уборщиков составляют мигранты из бывших советских республик, ведётся работа над составлением табеля соответствия образования и заслуг на Родине по отношению к новой работе в столице.

Московские жилищные конторы перестанут принимать на работу дворников без высшего образования– Если для работы рядовым дворником достаточно будет предъявить диплом о высшем образовании, полученный не более десяти лет назад, то для назначения на материально ответственные должности в жилищно-эксплуатационных конторах потребуется уже показать красный диплом или научную степень, – рассказали чиновники. – Назначение на руководящие должности в ДЕЗы, в том числе бригадирами, для мигрантов возможно только, если на Родине у них есть звание народного артиста, заслуженного академика, доктора наук.

Предпочтительным будут образование филологического толка, но власти допускают, что специалисты-“технари”, в особенности обладающие патентами и изобретениями (успешно производящимися коммерчески), тоже найдут своё место в городских коммунальных структурах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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