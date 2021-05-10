Московские жилищные конторы перестанут принимать на работу дворников без высшего образования

С 2022 года в московских жилищных конторах больше не смогут работать сотрудники, не имеющие высшего образования. Это относится в том числе к рядовым дворникам.

Такая мера, объяснили в мэрии, призвана повысить качество обслуживания москвичей. С учётом того, что значительную часть уборщиков составляют мигранты из бывших советских республик, ведётся работа над составлением табеля соответствия образования и заслуг на Родине по отношению к новой работе в столице.

– Если для работы рядовым дворником достаточно будет предъявить диплом о высшем образовании, полученный не более десяти лет назад, то для назначения на материально ответственные должности в жилищно-эксплуатационных конторах потребуется уже показать красный диплом или научную степень, – рассказали чиновники. – Назначение на руководящие должности в ДЕЗы, в том числе бригадирами, для мигрантов возможно только, если на Родине у них есть звание народного артиста, заслуженного академика, доктора наук.

Предпочтительным будут образование филологического толка, но власти допускают, что специалисты-“технари”, в особенности обладающие патентами и изобретениями (успешно производящимися коммерчески), тоже найдут своё место в городских коммунальных структурах.

—