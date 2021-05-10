 

Немецкие специалисты создали высокоэффективные солнечные панели

10.05.2021, 13:48, Новости дня
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В Германии представили новые солнечные панели из перовскита. Создателями являются специалисты из технологического института в Карлсруэ.

Особенностями разработки является то, что у этих панелей, несмотря на большую площадь, в них не происходит существенная потеря показателя КПД.

Так, коэффициент полезного действия в отдельной ячейке составляет 25%. А в панели в целом – 18%. Это отличный результат, говорят ученые. Однако и его они планируют повысить минимум до двадцати процентов. В этом случае появится смысл в массовом производстве перовскитных панелей, отмечают специалисты. Пока этот вид продукции достаточно дорог. Поэтому будущим покупателям нужно предложить настоящие преимущества.



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