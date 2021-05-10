Разработано устройство для «стирания» памяти

Специалисты по нейробиологии заявляют, что устройство для стирания памяти и изменения сознания человека уже создано и готово к применению. В это трудно поверить, но работает оно примерно так же, как показано в фантастических фильмах.

Труднее с внедрением его в область медицины, нейробиологии, психиатрии и др. Как поясняют эксперты, здесь возникает масса этических вопросов. Также есть опасения, что такая техника попадет в руки злоумышленников.

Это как любая другая новая технология, в которой есть как позитивная, так и негативная сторона, отмечают эксперты. Среди нас живут люди, у которых очень тяжелые и даже страшные воспоминания о пережитом. Для них такое устройство было бы полезно, так как могло бы помочь легко пережить посттравматический синдром.