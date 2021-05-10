 

Онколог Мяснянкин рассказал, можно ли вылечить рак на последней стадии

10.05.2021, 13:42, Разное
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Врач-онколог Михаил Мяснякин объяснил, можно ли вылечить рак на последней стадии. В последнее время медицина продвинулась вперед, поэтому появилась возможность увеличить жизнь человека. В то же время полностью рак победить пока не удалось.
Последние достижения в науке позволяют вылечить рак на последней стадии. По словам Мяснякина, у медиков есть возможности для выработки эффективной стратегии терапии онкологии. Они разбирают заболевание на множество мелких частиц и выбирают подходящий пациенту метод лечения. Врачи перестали в своей практике использовать понятие «обреченный пациент».

Онкологи принимают во внимание биологию опухоли, ее молекулярно-генетическое особенности. Даже у пациента с метастазами есть шанс жить.

Источник: www.medikforum.ru



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