 

“Не мой уровень сервиса”. Санина рассказала, почему ей не понравился отдых в Египте

10.05.2021, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Худший отпуск – done. Обычно нам всегда везет, но не в этот раз”, – написала Санина, предположив, что Египет – просто не ее страна.

Она призналась, что не воспринимает море без без зеленых гор вокруг, а также не оценила местный сервис.

“Не мой уровень сервиса и питания. Закрываю для себя путешествия в эту страну”, – подчеркнула Санина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Контекст:

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают сына.

С 6-го по 21 мая правительство Египта ввело ограничения на время работы магазинов, кафе, ресторанов, театров и ряда других заведений в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Россияне утопили в Керченском проливе бронемашину

07.02 / Украинская сноубордистка Данча победила на Кубке Европы

11.08 / ЕС пригрозил Белоруссии санкциями из-за подавления протестных акций

19.04 / Якутские жуки оказались способными перерабатывать пластик

22.02 / В бундестаге ФРГ решили поднять вопрос водной блокады Крыма Украиной

30.08 / Путин заявил о заранее подготовленной позиции Запада по Белоруссии

17.07 / Царский крестный ход прошел в Екатеринбурге

20.08 / VOAэкспресс 19 августа 2020

10.02 / США обвинили Китай в угрозах соседним странам

08.11 / Глава МВД Колокольцев высказался о деле Ефремова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика