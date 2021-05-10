“Не мой уровень сервиса”. Санина рассказала, почему ей не понравился отдых в Египте

“Худший отпуск – done. Обычно нам всегда везет, но не в этот раз”, – написала Санина, предположив, что Египет – просто не ее страна.

Она призналась, что не воспринимает море без без зеленых гор вокруг, а также не оценила местный сервис.

“Не мой уровень сервиса и питания. Закрываю для себя путешествия в эту страну”, – подчеркнула Санина.

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Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Контекст:

Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) в 2005 году окончила музыкальную школу джазового и эстрадного мастерства, а в 2013-м – Киевский национальный университет имени Шевченко.

В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились. Супруги воспитывают сына.

С 6-го по 21 мая правительство Египта ввело ограничения на время работы магазинов, кафе, ресторанов, театров и ряда других заведений в стране.

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