 

“Любимая, я тронут”. 55-летний Павлик получил от своей беременной 26-летней жены романтический сюрприз

10.05.2021, 13:40, Новости дня
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“Ты падай, я рядом, я небо держу на руках. Мы как бестселлер, что не достать. Со стороны всем виднее, как жить нельзя. Это искусство – не прятать чувства, тебя любить у целого мира на глазах”, – заявила она.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

“Любимая, я тронут”, – написал Павлик в комментариях.

Контекст:

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Они планировали также со временем провести торжественную свадебную церемонию для родных, подобрав для этого мероприятия еще один наряд, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

10 января 2021 года стало известно, что Репяхова и Павлик вскоре станут родителями. По словам Репяховой, она должна родить в июне.

От предыдущих отношений у Павлика есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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