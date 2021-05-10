 

Журавский: Суды в Украине по определению не подчиняются президенту, но Зеленский не останавливается в наступлении на судебную ветвь власти

10.05.2021, 13:40, Новости дня
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Владимир Александрович Зеленский не останавливается в своем методическом наступлении на судебную ветвь власти. Никак не может понять, что по всем стандартам демократической, правовой страны президент не имеет права вмешиваться в осуществление правосудия. Суды по определению не подчиняются главе государства.

Но в Украине все иначе. Вскоре Верховная Рада приступит к рассмотрению нового законопроекта авторства Зеленского, в котором предполагается отобрать у судов возможность отменять решения СБУ, Госмиграционной службы, Госпогранслужбы о запрете въезда иностранцев.

Такая инициатива противоречит ряду статей Конституции Украины. В соответствии со ст. 124, “юрисдикция судов распространяется на любой юридический спор или любое уголовное обвинение”.

В ст. 55 записано: права и свободы человека и гражданина защищаются судом. Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц”.

Президент хочет таким образом вывести из-под судебного контроля деятельность нескольких органов государственной власти в части, касающейся прав человека.

В конвенции о защите прав и основных свобод подчеркнуто, что “каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок судом”.

Предложение главы государства – не что иное, как очередной шаг к авторитаризму и диктатуре под видом защиты национальной безопасности.

Источник: Віталій Журавський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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