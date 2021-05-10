Байден примет участие в саммите девяти стран – членов НАТО. Будут говорить об Украине

Reuters отмечает, что главными темами саммита станет вопрос безопасности в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.

Саммит девяти стран – членов Североатлантического альянса (НАТО) из Восточной Европы организован Йоханнисом и президентом Польши Анджеем Дудой. Его целью является координация позиций безопасности стран региона. В нем также примут участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президенты Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы, отмечает Reuters.

В марте совместное письмо с приглашением Байдена принять участие в саммите направили Йоханнис и Дуда, пишет Deutsche Welle.

Контекст:

14 апреля Черноморский флот РФ сообщил, что отряд российских боевых кораблей вышел в Черное море для проведения учебных стрельб. Отмечалось, что в учениях, кроме кораблей, будут участвовать самолеты и вертолеты.

15 апреля Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Россия объявила о закрытии акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений. В МИД Украины подчеркнули, что согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, “РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море”. На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла на усиление эскалации в море, заявили в ведомстве.

Оповещение от минобороны РФ о запрете мирного прохода иностранных военных кораблей и судов, которые находятся в государственной собственности, через Керченский пролив с 24 апреля по 31 октября опубликовал в Facebook руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко. Запрет не касается коммерческих судов.

16 апреля с заявлением о незаконности ограничения Россией судоходства в Керченском проливе выступила временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан. По ее словам, продолжающаяся оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова имеет последствия далеко за пределами Украины и угрожает трансатлантической безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном 6 мая назвал Украину и США “демократическими союзниками в Черном море”.

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