В Бразилии за наркотики задержали воевавшего за боевиков “ДНР” Лусварги

Лусварги задержали вечером 8 мая в Сан-Паулу.

У экс-боевика “ДНР” нашли по месту жительства 25 килограммов марихуаны, кокаин, 350 патронов калибра 9 мм, деньги, несколько паспортов, точные весы и “мотоцикл подозрительного происхождения”.

Военные полицейские обратили внимание на 36-летнего Лусварги в ходе “обычного патрулирования”, он и 25-летний мужчина, по данным Globo, “испугались”, когда увидели правоохранителей. Их показания различались, поэтому полиция изучила их лучше. В конце концов младший признался, что намеревался купить марихуану.

Согласно протоколу допроса, озвученному изданием, Лусварги прибыл в Бразилию несколько недель назад и согласился хранить наркотики и боеприпасы “по просьбе других людей, предположительно, неизвестных”. За это ему якобы пообещали 3000 реалов (около 16 тыс. грн) в месяц.

Контекст:

25 января 2017 года Печерский райсуд Киева приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества за участие в террористической организации. 17 августа Апелляционный суд Киева назначил новое рассмотрение дела Лусварги из-за существенных нарушений во время рассмотрения дела в первой инстанции. В декабре бразильца выпустили под личное обязательство.

Позже его задержали националисты и привели в СБУ. 2 мая 2019 года Павлоградский горрайонный суд признал Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях в Украине и террористической организации и приговорил к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР” прошел 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда “Майорское” в Донецкой области. Лусварги передали боевикам.

—