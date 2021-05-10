Индекс Мосбиржи побил второй за день исторический рекорд

Индекс Мосбиржи второй раз за день обновил исторический максимум, поднявшись выше психологической отметки 3700 пунктов.

Рублевый индекс Мосбиржи днем в понедельник поднимался на 0,53% – до 3702,21 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,02% – до 1577,86 пункта. Несколькими минутами ранее индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 3702,26 пункта.

Курс доллара расчетами «завтра» повышается на 12 копеек – до 73,91 рубля, курс евро вырос на 14 копеек – до 89,91 рубля, передает РИА «Новости».