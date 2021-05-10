Немецкие генералы в советском плену

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10.05.2021, 13:16, Разное
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Красная армия взяла в плен 376 немецких генералов. Многие из них получили заслуженные приговоры военных трибуналов и долгие сроки – но так их и не отбыли.

Патроны и цианистый калий

24 декабря 1947 г. пограничники советской зоны оккупации Германии задержали человека с опасным багажом — пожилой мужчина пытался пробраться в британскую зону с 19 боевыми патронами для пистолета 6,35 мм. После задержания немец хотел покончить с собой, но пограничники вовремя обнаружили цианистый калий под подкладкой его шляпы. Не с первого раза удалось разговорить задержанного — им оказался генерал вермахта Рудольф Шмидт, командующий 39-го корпуса группы армий «Центр». Шмидт участвовал в захвате Белоруссии, Смоленском сражении и боях под Ленинградом. Скоро его доставили в Москву и в 1952 г. осудили за военные преступления на 25 лет лагерей. Он один из немногих честно признался в своих злодеяниях: угон советских граждан в рабство в Германию, организация карательных операций против партизан, утверждение смертных приговоров…

Шмидт — последний генерал вермахта, арестованный Советским Союзом. Дело не в том, что он умело скрывался, а скорее наоборот, в его же неосторожности (а то бы в плен попал ещё в 1945 г. на фронте). В 1943 г. Шмидта в Орле арестовали сами нацисты за письма брату, в которых он критиковал Гитлера и других вождей НСДАП за бездарное управление войсками, а также говорил о планах бежать из армии. Вскоре брата генерала приговорили к смерти за шпионаж в пользу французского Сопротивления (чтобы избежать казни, брат отравился в тюрьме). Самого же Шмидта уволили из армии, но всё же отпустили благодаря заступничеству сослуживцев — дело представили так, будто рассудок его помутился из-за «болезненного состояния». Шмидт жил в Берлине и Веймаре, купил фирму «Райн-Бетон» и сочинял патенты на изготовление спирта, масла и сиропа из каштанов и желудей, а в советскую зону в 1947 г. приехал к знакомым за личными вещами, среди которых оказались те самые патроны.

Немецкие генералы в советском пленуПобедители судят

«Антигитлеровская» история Шмидта не освободила его от ответственности за злодеяния, которые творили войска под его командованием. Ещё меньше надежд оправдаться было у других военных преступников. Всего Красная армия захватила в плен 376 немецких генералов (для сравнения, в плену врага за годы войны побывало 72 советских генерала), в том числе трёх генерал-фельдмаршалов: «главного пленника Сталинграда» Фридриха Паулюса, Эвальда фон Клейста и «кровавого пса» Фердинанда Шёрнера. Большинство из них, как и Шмидт, понимало, что расследования их собственных действий и действий их подчинённых не избежать.

Процессы офицеров вермахта и СС начались ещё до 1945 г. В 1943 г. И. В. Сталин на страницах газеты «Правда» обещал советским гражданам суровое возмездие нацистским преступникам, в том же году открытые суды над пленными офицерами вермахта и эсэсовцами прошли в Краснодаре и Харькове. В 1945 — 1949 гг. состоялись процессы в наиболее пострадавших от войны городах: Смоленск, Брянск, Ленинград, Минск, Николаев, Киев, Великие Луки, Рига, Севастополь, Чернигов… Военные трибуналы в соответствии с международным правом осудили тогда 222 человека, в том числе 35 генералов. Доказательств вины следствие собрало так много, что почти все подсудимые признались в многочисленных преступлениях. Судили обычно в том городе, вблизи которого обвиняемые совершили свои злодеяния. Так, дело генерал-полковника Эрвина Йенеке разбиралось в Севастополе (его 17-я армия творила бесчинства на Кубани и в Крыму) а дело генерала Генриха Ремлингера — в Ленинграде (его подчинённые истребляли людей под Псковом и Ленинградом).

Суды закончились в 1952 г., и в конечном итоге они приговорили 41 немецкого генерала к смертной казни через повешение (вешали на площадях тех же городов, где шли процессы). Ещё десятки — на 25-летние сроки лагерного или тюремного заключения, реже — каторги. Среди таких заключённых оказались фельдмаршалы фон Клейст и Шёрнер. Третий фельдмаршал — Паулюс — сотрудничал с СССР, выступал на стороне обвинения в Нюрнберге и потому содержался не как преступник, а как почётный пленник с привилегиями: диетическое питание, право на переписку, пиво по праздникам, возможность писать мемуары, дача под Москвой; в 1953 г. Паулюса вернули в Германию, да ещё и выделили ему виллу в Дрездене.

Судьба Клейста сложилась менее благополучно — умер от сердечной недостаточности на фоне нефрита. Похоронен во Владимире. Множество нацистских преступников отбывало срок во Владимирском централе и там же закончило свои дни: например, последний командующий обороны Берлина генерал Гельмут Вейдлинг, знаток России генерал Оскар фон Нидермайер (считал себя противником войны с СССР, в 1920-е гг. несколько лет работал в Москве) и другие.

Политические решения

Клейст, кстати, мог выйти из тюрьмы гораздо раньше, чем через 25 лет — если бы не болезнь. Фельдмаршал Шёрнер благодаря перипетиям «холодной войны» практически ускользнул от возмездия: за жестокость его не жаловали даже немецкие генералы: убийца, «кровавая собака», «военный Геббельс», жандарм, — как только его ни называли (и вполне справедливо). В СССР ярого нациста и любимчика Гитлера помиловали по его прошению, в 1955 г. отпустили и предложили жить в ГДР, а также виллу, автомобиль и должность в военной академии. Единственное условие — публично поддержать политику ГДР. Однако Шёрнер отказался и поехал в ФРГ, причём препятствий ему чинить не стали. В ФРГ гитлеровского фельдмаршала приговорили к 4,5 годам тюрьмы за необоснованные расстрелы немецких солдат. «Чудовище в мундире», Шёрнер скончался в 1973 г. в Мюнхене, где и познакомился с Гитлером ещё в начале 1920-х гг.

Примечание: Пожалуй, более удивительный случай, чем с Шёрнером и Паулюсом, произошёл только с пленным генералом Винценцом Мюллером. Попав в плен в 1944 г., Мюллер сразу согласился участвовать в антифашистских организациях пленных, выступал на радио «Свободная Германия» и писал в одноимённой газете. За это его освободили уже в 1948 г., а после сделали генералом Национальной Народной армии (ГДР), в 1950-е Мюллер возглавлял Главный штаб ННА и занимал кресло заместителя министра обороны.

В 1955 — 1956 гг. в Германию отпустили не только фельдмаршала Шёрнера, но и других военных преступников и пленных. Ни один из приговорённых к 25 годам заключения не «отсидел» до конца: кто-то умер в плену, а остальные вернулись домой. Произошло это после визита канцлера ФРГ К. Аденауэра в СССР и его встречи с Н. С. Хрущёвым в октябре 1955 г. — стороны установили дипломатические отношения между странами, в качестве доброго жеста Советский Союз репатриировал более 14 тыс. осуждённых немцев и вернул пленников. В числе последних пленных генералов, возвращённых в Германию, был тот же Рудольф Шмидт. Как и почти все остальные, он спокойно жил потом в ФРГ — в то время власти республики ещё редко преследовали военных преступников и вообще инициировали какие-либо расследования.

Вернувшимся пленным генералам не приходилось всерьёз жаловаться на условия содержания в СССР. До 1945 г. им даже позволялось носить форму и знаки различия, не запрещалось писать родственникам и гулять, они получали пайки более высокой калорийности, чем простые пленники, а также сигареты и спички; им разрешали огородничать, читать… Держали генералов вермахта (не осуждённых) в Красногорске, в Спасо-Евфимиевском монастыре в Суздале, в Ивановской области. Даже с военными преступниками высоких званий сотрудники НКВД обходились сдержанно. Тот же Шёрнер, когда вернулся в Германию, мог вспомнить лишь такие «пытки и надругательства»: нательные обыски, помещение в карцер на полдня во время следствия, ночные вызовы на допрос, разрешение пользоваться туалетом только утром и вечером, а также необходимость «самим чистить туалеты». Советское возмездие оказалось куда менее жестоким, чем нацистские преступления.



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