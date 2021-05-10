Немецкие генералы в советском плену

Красная армия взяла в плен 376 немецких генералов. Многие из них получили заслуженные приговоры военных трибуналов и долгие сроки – но так их и не отбыли.

Патроны и цианистый калий

24 декабря 1947 г. пограничники советской зоны оккупации Германии задержали человека с опасным багажом — пожилой мужчина пытался пробраться в британскую зону с 19 боевыми патронами для пистолета 6,35 мм. После задержания немец хотел покончить с собой, но пограничники вовремя обнаружили цианистый калий под подкладкой его шляпы. Не с первого раза удалось разговорить задержанного — им оказался генерал вермахта Рудольф Шмидт, командующий 39-го корпуса группы армий «Центр». Шмидт участвовал в захвате Белоруссии, Смоленском сражении и боях под Ленинградом. Скоро его доставили в Москву и в 1952 г. осудили за военные преступления на 25 лет лагерей. Он один из немногих честно признался в своих злодеяниях: угон советских граждан в рабство в Германию, организация карательных операций против партизан, утверждение смертных приговоров…

Шмидт — последний генерал вермахта, арестованный Советским Союзом. Дело не в том, что он умело скрывался, а скорее наоборот, в его же неосторожности (а то бы в плен попал ещё в 1945 г. на фронте). В 1943 г. Шмидта в Орле арестовали сами нацисты за письма брату, в которых он критиковал Гитлера и других вождей НСДАП за бездарное управление войсками, а также говорил о планах бежать из армии. Вскоре брата генерала приговорили к смерти за шпионаж в пользу французского Сопротивления (чтобы избежать казни, брат отравился в тюрьме). Самого же Шмидта уволили из армии, но всё же отпустили благодаря заступничеству сослуживцев — дело представили так, будто рассудок его помутился из-за «болезненного состояния». Шмидт жил в Берлине и Веймаре, купил фирму «Райн-Бетон» и сочинял патенты на изготовление спирта, масла и сиропа из каштанов и желудей, а в советскую зону в 1947 г. приехал к знакомым за личными вещами, среди которых оказались те самые патроны.

Победители судят

«Антигитлеровская» история Шмидта не освободила его от ответственности за злодеяния, которые творили войска под его командованием. Ещё меньше надежд оправдаться было у других военных преступников. Всего Красная армия захватила в плен 376 немецких генералов (для сравнения, в плену врага за годы войны побывало 72 советских генерала), в том числе трёх генерал-фельдмаршалов: «главного пленника Сталинграда» Фридриха Паулюса, Эвальда фон Клейста и «кровавого пса» Фердинанда Шёрнера. Большинство из них, как и Шмидт, понимало, что расследования их собственных действий и действий их подчинённых не избежать.

Процессы офицеров вермахта и СС начались ещё до 1945 г. В 1943 г. И. В. Сталин на страницах газеты «Правда» обещал советским гражданам суровое возмездие нацистским преступникам, в том же году открытые суды над пленными офицерами вермахта и эсэсовцами прошли в Краснодаре и Харькове. В 1945 — 1949 гг. состоялись процессы в наиболее пострадавших от войны городах: Смоленск, Брянск, Ленинград, Минск, Николаев, Киев, Великие Луки, Рига, Севастополь, Чернигов… Военные трибуналы в соответствии с международным правом осудили тогда 222 человека, в том числе 35 генералов. Доказательств вины следствие собрало так много, что почти все подсудимые признались в многочисленных преступлениях. Судили обычно в том городе, вблизи которого обвиняемые совершили свои злодеяния. Так, дело генерал-полковника Эрвина Йенеке разбиралось в Севастополе (его 17-я армия творила бесчинства на Кубани и в Крыму) а дело генерала Генриха Ремлингера — в Ленинграде (его подчинённые истребляли людей под Псковом и Ленинградом).

Суды закончились в 1952 г., и в конечном итоге они приговорили 41 немецкого генерала к смертной казни через повешение (вешали на площадях тех же городов, где шли процессы). Ещё десятки — на 25-летние сроки лагерного или тюремного заключения, реже — каторги. Среди таких заключённых оказались фельдмаршалы фон Клейст и Шёрнер. Третий фельдмаршал — Паулюс — сотрудничал с СССР, выступал на стороне обвинения в Нюрнберге и потому содержался не как преступник, а как почётный пленник с привилегиями: диетическое питание, право на переписку, пиво по праздникам, возможность писать мемуары, дача под Москвой; в 1953 г. Паулюса вернули в Германию, да ещё и выделили ему виллу в Дрездене.

Судьба Клейста сложилась менее благополучно — умер от сердечной недостаточности на фоне нефрита. Похоронен во Владимире. Множество нацистских преступников отбывало срок во Владимирском централе и там же закончило свои дни: например, последний командующий обороны Берлина генерал Гельмут Вейдлинг, знаток России генерал Оскар фон Нидермайер (считал себя противником войны с СССР, в 1920-е гг. несколько лет работал в Москве) и другие.

Политические решения

Клейст, кстати, мог выйти из тюрьмы гораздо раньше, чем через 25 лет — если бы не болезнь. Фельдмаршал Шёрнер благодаря перипетиям «холодной войны» практически ускользнул от возмездия: за жестокость его не жаловали даже немецкие генералы: убийца, «кровавая собака», «военный Геббельс», жандарм, — как только его ни называли (и вполне справедливо). В СССР ярого нациста и любимчика Гитлера помиловали по его прошению, в 1955 г. отпустили и предложили жить в ГДР, а также виллу, автомобиль и должность в военной академии. Единственное условие — публично поддержать политику ГДР. Однако Шёрнер отказался и поехал в ФРГ, причём препятствий ему чинить не стали. В ФРГ гитлеровского фельдмаршала приговорили к 4,5 годам тюрьмы за необоснованные расстрелы немецких солдат. «Чудовище в мундире», Шёрнер скончался в 1973 г. в Мюнхене, где и познакомился с Гитлером ещё в начале 1920-х гг.

Примечание: Пожалуй, более удивительный случай, чем с Шёрнером и Паулюсом, произошёл только с пленным генералом Винценцом Мюллером. Попав в плен в 1944 г., Мюллер сразу согласился участвовать в антифашистских организациях пленных, выступал на радио «Свободная Германия» и писал в одноимённой газете. За это его освободили уже в 1948 г., а после сделали генералом Национальной Народной армии (ГДР), в 1950-е Мюллер возглавлял Главный штаб ННА и занимал кресло заместителя министра обороны.

В 1955 — 1956 гг. в Германию отпустили не только фельдмаршала Шёрнера, но и других военных преступников и пленных. Ни один из приговорённых к 25 годам заключения не «отсидел» до конца: кто-то умер в плену, а остальные вернулись домой. Произошло это после визита канцлера ФРГ К. Аденауэра в СССР и его встречи с Н. С. Хрущёвым в октябре 1955 г. — стороны установили дипломатические отношения между странами, в качестве доброго жеста Советский Союз репатриировал более 14 тыс. осуждённых немцев и вернул пленников. В числе последних пленных генералов, возвращённых в Германию, был тот же Рудольф Шмидт. Как и почти все остальные, он спокойно жил потом в ФРГ — в то время власти республики ещё редко преследовали военных преступников и вообще инициировали какие-либо расследования.

Вернувшимся пленным генералам не приходилось всерьёз жаловаться на условия содержания в СССР. До 1945 г. им даже позволялось носить форму и знаки различия, не запрещалось писать родственникам и гулять, они получали пайки более высокой калорийности, чем простые пленники, а также сигареты и спички; им разрешали огородничать, читать… Держали генералов вермахта (не осуждённых) в Красногорске, в Спасо-Евфимиевском монастыре в Суздале, в Ивановской области. Даже с военными преступниками высоких званий сотрудники НКВД обходились сдержанно. Тот же Шёрнер, когда вернулся в Германию, мог вспомнить лишь такие «пытки и надругательства»: нательные обыски, помещение в карцер на полдня во время следствия, ночные вызовы на допрос, разрешение пользоваться туалетом только утром и вечером, а также необходимость «самим чистить туалеты». Советское возмездие оказалось куда менее жестоким, чем нацистские преступления.