Данила Козловский, Андрей Ургант и другие гости благотворительного вечера в Санкт-Петербурге

Мероприятие было посвящено выходу серии детских арт-книг основателя инициативы Play and Help Екатерины Смольниковой, созданных ею в коллаборации с современным художником Таней Ахметгалиевой. Гостями вечера стали Андрей Ургант, Вячеслав и Екатерина Малафеевы, Виктория Шатова, Ирина Оганова, Артем Балаев и другие.

Специальный гость проекта – актер и режиссер Данила Козловский – прочитал первую из книг вместе с гостями события, воплотив в жизнь формат театральных репетиций. Каждый получил лимитированную коллекцию из трех книг, которые не представлены в открытой продаже и выпущены ограниченным тиражом в 100 экземпляров. За музыкальную атмосферу вечера отвечала группа “Марсель”, а также участники шоу “Голос. Дети” и артисты коллектива TERRITORIA.

Данила Козловский и Екатерина Смольникова Вячеслав и Екатерина Малафеевы Андрей Ургант Виктория Шатова Алина Герман Ирина Оганова Артем Балаев