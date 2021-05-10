Контроль веса, артериального давления и холестерина у детей защищает мозг в зрелом возрасте

Согласно новому исследованию, опубликованному журнале Американской кардиологической ассоциации, контроль веса, артериального давления и холестерина у детей может помочь защитить функции мозга в более позднем возрасте. Об этом сообщает сайт MedicalXpress.

Это первое исследование, в котором подчеркивается, что факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, накопленные с детства до среднего возраста, могут влиять на снижение когнитивных функций в среднем возрасте.

Предыдущие исследования показали, что почти каждый пятый человек старше 60 лет имеет легкие ухудшения функций мозга. Известно, что когнитивный дефицит связан с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, такими как высокое кровяное давление, ожирение, диабет 2 типа, курение, отсутствие физической активности и плохое питание. Также среди факторов — депрессия и низкий уровень образования.

Многие заболевания, вызывающие неврологический дефицит, такие как болезнь Альцгеймера, проходят долгую доклиническую фазу до появления заметных симптомов, поэтому выявление связей между детским ожирением и другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний важно для когнитивного здоровья.

Исследователи отметили, что в настоящее время не существует способов лечения основных причин деменции, поэтому важно узнать, как в раннем возрасте факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний могут влиять на мозг.

Автор исследования Юусо О. Хакала сказал: «Наши результаты показывают, что активный мониторинг и профилактика сердечных заболеваний и факторов риска инсульта в раннем детстве имеет большое значение, когда речь идет о здоровье мозга. Детям с неблагоприятными сердечно-сосудистыми факторами риска могут помочь раннее вмешательство и изменение образа жизни».