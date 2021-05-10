 

Ученые назвали опасность употребления красного мяса

10.05.2021, 12:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Национального института здоровья США рассказали, в чем заключается опасность употребления красного мяса. Известно, что в данном продукте в больших количествах содержится лецитин, холин, карнитин. В процессе усвоения данных веществ в организме бактерии выделяют органичную соль ТМАО, провоцирующую риск развития сердечных патологий.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 113 добровольцев. Они разделили участников научной работы на три группы. Представители первой ели красное мясо, второй – белое, третей – вегетарианские продукты. Через месяц после начала исследования уровень ТМАО в крови был в 3-10 раз выше у тех, кто входил в первую группу.

Несколько лет назад ВОЗ установила, что частое употребление красного мяса провоцирует развитие онкологии. Всероссийское сообщество орфаннных заболеваний отнесло данный продукт к типу канцерогенов, провоцирующих рак. К тому же употребление красного мяса приводит к развитию сахарного диабета.

Источник: slovodel.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Медики назвали эффективное и простое средство от выпадения волос

28.03 / Эксперт Класковский о последствиях “оттепели” для Лукашенко: Систему может тряхнуть так, что она поползет по швам

17.03 / «Надеемся, расследование будет проведено»

22.03 / В ОАЭ планируют выводить устойчивые культуры в космических теплицах

01.10 / В России появится министерство счастья

03.02 / Ученые из Великобритании прокомментировали новые данные об эффективности вакцины «Спутник V»

09.10 / Влюбленные разбились в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы

03.05 / Судан выиграет от сотрудничества с такой державой, как Россия — арабский политолог

17.10 / Ксения Собчак чуть не потеряла платье во время танца

28.10 / Юлия Липницкая поделилась серией фотографий дочери по случаю особенной даты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика