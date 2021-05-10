Ученые назвали опасность употребления красного мяса

Ученые из Национального института здоровья США рассказали, в чем заключается опасность употребления красного мяса. Известно, что в данном продукте в больших количествах содержится лецитин, холин, карнитин. В процессе усвоения данных веществ в организме бактерии выделяют органичную соль ТМАО, провоцирующую риск развития сердечных патологий.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 113 добровольцев. Они разделили участников научной работы на три группы. Представители первой ели красное мясо, второй – белое, третей – вегетарианские продукты. Через месяц после начала исследования уровень ТМАО в крови был в 3-10 раз выше у тех, кто входил в первую группу.

Несколько лет назад ВОЗ установила, что частое употребление красного мяса провоцирует развитие онкологии. Всероссийское сообщество орфаннных заболеваний отнесло данный продукт к типу канцерогенов, провоцирующих рак. К тому же употребление красного мяса приводит к развитию сахарного диабета.

Источник: slovodel.com