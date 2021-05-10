Врач Кашталап посоветовал для сохранения молодости есть много овощей и фруктов

Врач Василий Кашталап посоветовал тем, кто хочет продлить молодость, употреблять в пищу овощи и фрукты. Кроме того, нужно отказаться от распития спиртных напитков.

Полезными являются рыба, грецкие орехи, продукты из цельного зерна, оливковое масло. Привычка съедать за день несколько порций овощей и фруктов предотвратит наступление преждевременной смерти. В то же время не нужно сильно увлекаться картофелем, поскольку в нем содержится много крахмала. Лучше ограничить или же исключить из рациона полностью употребление соли, сахара, спиртных напитков и рафинированных жиров.

На сегодняшний день самой эффективной является средиземноморская диета. В основе данного режима питания лежит повышенное потребление фруктов и овощей, орехов, бобовых, различных круп, морепродуктов, нежирного мяса птицы и куриных яиц.

Источник: www.mk.ru