“Даже Дан и Тина поверили”. Продюсер “Голосу країни” заявил, что придумал роман Тины Кароль с Даном Баланом

“История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале “1+1″. Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется. История стала настолько легендарной, настолько интересной, настолько завораживающей, что даже Дан и Тина сами в нее поверили. Огромное количество людей посмотрели девятый и 10-й сезоны благодаря этой истории. Мне кажется, что отчасти девятый и 10-й сезоны, несмотря на то, что там были крутые участники, крутые голоса, выиграл очень сильно при помощи этой эмоции, при помощи любви, при помощи этого хайпа, потому что нам удалось сохранить рейтинги и тем самым сделать девятый и 10-й сезоны отчасти более рейтинговыми, чем остальные сезоны”, – заявил со сцены Завадюк.

ВИДЕОВидео: Anna Anna / YouTube

Контекст:

Тина Кароль была тренером восьми сезонов шоу, начиная с 2015 года. Участники ее команды пять раз становились победителями шоу. После завершения 11-го сезона артистка заявила, что покидает место тренера.

В девятом и 10-м сезонах одним из тренеров проекта стал молдавский певец Дан Балан. Зрители шоу предполагали, что Балан и Тина Кароль состоят в романтических отношениях, а в сети была создана фан-страница пары под названием “ДанТина”.

Артисты вне съемок шоу не комментировали свои отношения. Так, в декабре 2020 года Балан ушел от ответа на вопрос ведущей “Світського життя” на “1+1” Кати Осадчей о его отношениях с Тиной Кароль.

В прошлом Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2008 году у пары родился сын Вениамин. Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.

—