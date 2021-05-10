 

“Даже Дан и Тина поверили”. Продюсер “Голосу країни” заявил, что придумал роман Тины Кароль с Даном Баланом

10.05.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале “1+1″. Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется. История стала настолько легендарной, настолько интересной, настолько завораживающей, что даже Дан и Тина сами в нее поверили. Огромное количество людей посмотрели девятый и 10-й сезоны благодаря этой истории. Мне кажется, что отчасти девятый и 10-й сезоны, несмотря на то, что там были крутые участники, крутые голоса, выиграл очень сильно при помощи этой эмоции, при помощи любви, при помощи этого хайпа, потому что нам удалось сохранить рейтинги и тем самым сделать девятый и 10-й сезоны отчасти более рейтинговыми, чем остальные сезоны”, – заявил со сцены Завадюк.

ВИДЕОВидео: Anna Anna / YouTube
Контекст:

Тина Кароль была тренером восьми сезонов шоу, начиная с 2015 года. Участники ее команды пять раз становились победителями шоу. После завершения 11-го сезона артистка заявила, что покидает место тренера. 

В девятом и 10-м сезонах одним из тренеров проекта стал молдавский певец Дан Балан. Зрители шоу предполагали, что Балан и Тина Кароль состоят в романтических отношениях, а в сети была создана фан-страница пары под названием “ДанТина”.

Артисты вне съемок шоу не комментировали свои отношения. Так, в декабре 2020 года Балан ушел от ответа на вопрос ведущей “Світського життя” на “1+1” Кати Осадчей о его отношениях с Тиной Кароль. 

В прошлом Тина Кароль была замужем за продюсером Евгением Огиром. В 2008 году у пары родился сын Вениамин. Супруги прожили в браке пять лет – Огир умер 28 апреля 2013 года в Киеве на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / С гормоном любви связаны проблемы пищеварения

14.04 / Продажи автомобилей в Индии выросли в два раза

30.08 / Путин и Лукашенко договорились о встрече в Москве

12.09 / На Украине возбудили 15 новых дел против Порошенко

06.05 / Глава МИД Палестины передал для Путина письмо от Аббаса

06.12 / Полицейский прострелил ногу девочке на юге Москвы

07.09 / Кремль обещал проверить данные о владельцах «золотых паспортов» Кипра

07.04 / США: Возвращение в ДОН пошлет «неверный сигнал» России

28.04 / Названо имя украинского военного, погибшего при подрыве военной машины на Донбассе

15.07 / Заболеваемость COVID-19 в тяжелой форме в РФ оказалась одной из самых низких в мире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика