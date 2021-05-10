Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова

“С днем матери всех, чье главное имя “мама”. Мама умеет все на свете – и собрать любой конструктор, и разрулить сложную логистику, и сказать вовремя нужные слова или вовремя уметь промолчать. Мама обнимет и успокоит, и все быстро станет на свои места”, – написала она.

Осадчая пожелала всем мамам сил, выдержки и вдохновения, а также больших радостей от всех достижений детей.

“В нашей семье три поколения мам, и я благодарю маму и бабушку за все бессонные ночи, терпение и любовь. Никогда не думала, что буду мамой троих”, – призналась она.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Сын телеведущей от Горбунова, Иван, родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына.

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