 

Число пострадавших в столкновениях в Иерусалиме палестинцев выросло до 215

10.05.2021, 12:42, Новости дня
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Ранения в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме утром в понедельник получили 215 палестинцев, включая сотрудников Красного Полумесяца, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщило представительство Красного Полумесяца в Иерусалиме.

«Двести пятнадцать палестинцев, включая медиков, получили ранения сегодня в столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса, 153 пострадавших были доставлены в городские больницы в Иерусалиме, четверо пострадавших в тяжелом состоянии», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Столкновения в Восточном Иерусалиме продолжаются уже несколько дней. По данным Красного Полумесяца в Иерусалиме, в ночь на воскресенье в столкновениях палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300 палестинцев. Утром в понедельник беспорядки возобновились.

В понедельник в Израиле отмечается день Иерусалима, установленный в честь перехода города под контроль Израиля после шестидневной войны. В этот день в израильской столице проходит традиционное шествие с флагами.



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