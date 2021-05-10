В Партии пенсионеров поддержали слова Путина о «недобитых карателях»

«На Украине, в странах Прибалтики, Германии и Франции местные политики действительно потворствуют возрождению нацистских движений, проявляющих агрессию в отношении России», – сообщил газете ВЗГЛЯД лидер Партии пенсионеров Владимир Бураков. Он также объяснил, почему на параде Победы в Москве отсутствовали зарубежные делегации.

«Во-первых, если вспомнить историю парадов, то официальное приглашение лидеров разных государств происходит в юбилейные даты. Кроме того, многие наши соседи также празднуют День Победы и, конечно, лидеры государств зачастую должны присутствовать на мероприятиях в своих странах. Но кто-то из них может приехать в Москву по личной инициативе. Во-вторых, серьезное влияние на этот вопрос оказывает пандемия, которая затрудняет передвижения людей между странами ввиду необходимости соблюдения норм безопасности», – рассказал председатель центрального совета Партии пенсионеров Владимир Бураков.

Собеседник также обратил внимание на высказывание президента РФ о «недобитых карателях», которые предпринимают попытки «переписать историю, оправдать предателей и преступников».

«С тех пор, как у ближайших соседей начались разноцветные революции, тамошние политики начали восхвалять «заслуги» тех людей, которые шли на поводу у нацистов. Вместе с этим они потворствуют возрождению националистических и нацистских движений в своих странах. Это происходит не только в славянских государствах, но и во Франции, и в Германии, где представители подобных движений начинают поднимать головы», – отметил Бураков.

«Поэтому наш президент не зря высказывает свою обеспокоенность, ведь многие европейские лидеры забывают о том, что Гитлер в свое время действовал схожим образом. А сегодня на Украине и странах Прибалтики мы наблюдаем те же тенденции и агрессию в отношении РФ и тому историческому вкладу, который внесла наша страна в разгром нацизма», – заключил Бураков.

Напомним, Путин в своей речи перед началом военного парада в Москве заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По его словам, сегодня мы видим «сборища недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей». Кроме того, президент заявил, что нет прощения тем, кто воплощает в жизнь агрессивные планы, антисемитизм и русофобию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, объясняя слова российского лидера на параде про «недобитых карателей», отметил, что в некоторых странах проявления неонацизма «вполне очевидны».

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах все больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно», – указал он.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему День Победы на Украине и в странах Прибалтики получил новое значение.