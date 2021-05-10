 

Китай заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги Второй мировой войны

10.05.2021, 12:42, Новости дня
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Пекин намерен вместе с Москвой отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Неважно, как будет меняться ситуация в мире, Китай и РФ будут держаться вместе, решительно поддерживать друг друга, вместе защищать международную справедливость и беспристрастность», – сказала она, передает ТАСС.

Дипломат добавила, что «в условиях COVID-19 и других серьезных изменений Китай продолжит работать с Россией и международным сообществом, чтобы отстаивать итоги Второй мировой войны и защищать мир во всем мире».

Хуа Чуньин также отметила, что в Китае отметили «успешное проведение в РФ грандиозного военного парада по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». «Мы выражаем наши искренние поздравления в связи с этим», – резюмировала она.

Представители РФ и Китая 8 мая приняли участие в церемонии посадки дерева по случаю 20-летней годовщины подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Событие состоялось в духе международной акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне.



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