 

Пропавший омский министр Мураховский найден живым

10.05.2021, 12:38, Разное
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Появилось обнадеживающая информация о главе омского Минздрава, который числился пропавшим. По данным прессы, Александр Мураховский найден живым.

Уточняется, что чиновник самостоятельно вышел к людям. Это произошло в районе села Баслы, которое находится в 15 километрах от того места, где он оставил свое транспортное средство.

В данный момент Мураховского везут в медицинское учреждение. Там будет проведено обследование министра и при необходимости оказана профессиональная помощь, сообщает РИА Новости. По последним данным, здоровью чиновника ничего не угрожает.

Напомним, что о пропаже Мураховского стало известно три дня назад. Он отправился на охоту, после чего о его местонахождении не было ничего известно.

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски пропавшего через сутки. Помощь в этом деле активно оказывали волонтеры. Более того, для поисковой операции была задействована специальная техника.

Стоит отметить, что Мураховский занял пост главы омского Минздрава в конце десятых. До этого специалист работал главврачом больницы.



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